Светлана Гагарина: Для успешной коммуникации бизнеса и власти без юристов не обойтись

Тренд на объединение и успешную коммуникацию бизнеса и государства становится все более важным, и без юристов здесь не обойтись. Такое мнение высказала общественный уполномоченный по связям с бизнес-сообществами Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Светлана Гагарина на II межрегиональном юридическом форуме «Бизнес и государство» в КФУ.

«Очень важна коммуникация бизнеса и государства. Пандемия показала, что только объединившись мы можем решать сложные задачи, когда эта коммуникация налажена и эффективна. Когда в Москве бизнес выходил с инициативой, какие-то меры поддержки принимались в короткие сроки и были реализованы», – рассказала спикер.

Гагарина подчеркнула, что в последнее время роль юристов достаточно сильно возросла, выросло количество услуг, которые они оказывают, поскольку необходимо в очень сжатые сроки менять процессы, различные финансовые потоки, правовые нормы. «Все то, что сейчас происходит и без чего нам не перестроить экономику России», – уточнила она.

У Москвы есть много успешных кейсов, которые, по мнению спикера, нужно и важно транслировать на всю Россию. Так, действует институт Pro Bono, в который входят 250 адвокатов. Они оказывают правовую поддержку, проводят различные юридические экспертизы, что «позволяет Москве быть эффективной в решении задач бизнеса и внесения изменений в законодательство», заметила она.

«Это уникальный институт, который в короткие сроки и профессионально дает юридическую оценку тем или иным событиям. Казанскому юридическому сообществу, наверное, нужно подумать об оборотной истории, потому что ее эффективность уже подтверждена», – сказала Гагарина.

Она добавила, что у московского бизнес-омбудсмена есть право предлагать федеральные законодательные инициативы. «И на сегодня реализовано достаточно большое количество кейсов с точки зрения внесения изменений в законодательство», – заявила докладчик.

С приветственным словом к участникам форума также обратился заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа Виталий Петрушкин. Он отметил, что судебные органы активно участвуют в совершенствовании законодательства и пожелал в этой деятельности перспективного развития.

Форум, открывшийся сегодня, проходит в рамках VII международного научно-практического конвента студентов и аспирантов «Преемственность и фронтиры правовой доктрины и практики в современных условиях». Цель мероприятия – демонстрация возможностей диалога бизнеса с государством, определение задач, проблем и путей их решения.

Форум является ежегодным и в прошлом году прошел в Саратовской государственной юридической академии. В Казанском форуме участвуют представители более 50 вузов России, а также Беларуси и Казахстана. Оргкомитет принял более 500 заявок на заочном этапе. Мероприятие проводится при поддержке бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой.