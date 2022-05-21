«Свет сквозь века»: Минниханов поздравил татарстанцев с 1100-летием принятия ислама

Принятие ислама жителями Волжской Булгарии стало определяющим фактором дальнейшего развития обширного Волго-Уральского региона, заметно повлияв на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в себя традиции Запада и Востока. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю юбилейной даты.

«Великое учение, ниспосланное Всевышним Аллахом через своего избранника – пророка Мухаммеда, глубоко укоренилось на северных рубежах мусульманского мира, проникнув в татарскую культуру, традиции, язык, повседневную обыденную жизнь. Пронеся в своих благодарных сердцах его спасительный свет сквозь века и эпохи, благочестивые предки оставили нам огромное наследие – беззаветную любовь к родной земле, непреходящие религиозно-нравственные ценности, высокие образцы духовной и материальной культуры.

Сегодня мы последовательно укрепляем традиционную духовность, восстанавливаем историческую справедливость, претворяем в жизнь принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий, идеалы созидания, взаимопомощи и милосердия. Как и в прежние времена, в возрождённом Древнем Болгаре и в многочисленных мечетях по всему Татарстану раздается благозвучный азан, а в Болгарской исламской академии, Российском исламском институте, целом ряде медресе развиваются мусульманское образование и богословская мысль.

Отрадно, что благодаря поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина и централизованных религиозных организаций мусульман 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается на федеральном уровне. К юбилею приурочено множество мероприятий общероссийского и республиканского масштаба, научных и культурных форумов, издание трудов известных богословов, развитие исламской инфраструктуры и многое другое.

Знаковыми событиями являются: Международный экономический саммит “KazanSummit”, пленарное заседание Группы стратегического видения “Россия – исламский мир”, XII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей “Национальная самобытность и религия”, торжества “Изге Болгар җыены” и закладка первого камня в основание Соборной мечети Казани.

Всё это является ярким свидетельством религиозно-духовного возрождения, укрепления культурно-исторической преемственности поколений, дальнейшего развития плодотворного государственно-религиозного взаимодействия, межнационального и межрелигиозного сотрудничества. В дни празднования юбилея каждый из нас имеет уникальную возможность прикоснуться к истокам веры предков, почувствовать свою сопричастность к судьбоносным событиям прошлого.

Желаю вам, дорогие друзья, с удовольствием и пользой отметить 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Счастья вам, мира, добра и благополучия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит нас и нашу многонациональную Отчизну!» - говорится в тексте поздравления.