«Свет между мирами»: в Казанском Кремле представят уникальную экспозицию модернизма

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

Выставка «Свет между мирами», посвященная малоизученным направлениям советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, откроется в Выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля 2 декабря в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Экспозиция стала международным проектом, объединившим две уникальные коллекции, собранные вопреки традиционным правилам комплектования советских музеев. В нее вошло более 130 живописных и графических произведений Александра Волкова, Роберта Фалька, Александра Осьмеркина, Климента Редько и других авторов.

Работы предоставлены Государственным историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» и Каракалпакским государственным музеем искусства имени И. В. Савицкого из Нукуса.

Председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова отметила, что диалог коллекций двух музеев позволяет увидеть многослойную картину художественной жизни 1920-1930-х годов, периода активных поисков и переосмысления роли искусства.

«Для нас важно, что рядом с признанными мастерами модернизма представлены работы художников, которые лишь недавно начали возвращаться в поле внимания, открывая новые пласты культурной атмосферы эпохи. Уверена, что выставка позволит по-новому взглянуть на наследие авангарда и поставангарда и почувствовать ту интеллектуальную энергию, которая формировала искусство тех лет», – добавила она.

Инициатива провести совместную выставку исходила от музея «Новый Иерусалим» еще в 2019 году, а договоренность о реализации проекта была достигнута спустя несколько лет. При поддержке правительства Московской области выставка проходила в музее с мая по ноябрь 2025 года.

Экспозиция в Казанском Кремле позволяет переосмыслить художественный процесс 1920-1930-х годов во всем его многообразии. Она выстроена как последовательность тематических разделов. В разделе «Мастера нового Востока» представлены произведения, формирующие образ Востока и национального модернизма.

«Лица времени» посвящены портретам, отражающим типажи новой эпохи. «Метафизика 1920-1930-х» исследует философские поиски Климента Редько и Соломона Никритина, стремившихся передать на холсте движение человека во времени и пространстве и напряженный диалог индустрии с природой.

Раздел «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев» знакомит с художниками, отстаивавшими значимость станковой живописи на фоне растущего интереса к индустриальному производству и дизайну.

Директор Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов подчеркнул, что культурный диалог России и Узбекистана является важным шагом к укреплению взаимопонимания.

«Выстраивание культурного диалога между ними – это не просто дань уважения к прошлому, но и стратегическая необходимость для будущего. Культурный обмен обогащает обе стороны, способствует лучшему взаимопониманию и создает благоприятную почву для развития во всех сферах», – сказал он.

Рахимов отметил, что открытие выставки, объединившей коллекции музеев Савицкого и «Нового Иерусалима», демонстрирует эффективность культурного сотрудничества двух стран.