Сверх плана, контракт Рахимова и эко-рекорд «Рубина»: как прошел последний матч сезона

Фото: rubin-kazan.ru

Грамотная трансферная политика и качественные усиления

В сезоне-2023/24 «Рубин» вновь вернулся в элиту российского футбола. Мотивацией казанского клуба на предстоящий чемпионат была задача закрепиться в Премьер-лиге. Сразу оговоримся, что восьмое место – это перевыполнение первоначальной задачи. Чтобы этого достичь, в команде был произведен ряд изменений. В первую очередь это коснулосьсостава. В этой связи сразу хочется отметить качественно проделанную работу не только тренерскую, но и селекционную. В чем без сомнения заслуга главного наставника «казанцев» Рашида Рахимова.

Именно с его подачи перед стартом чемпионата татарстанская команда произвела ряд грамотных усилений. В межсезонье «Рубин» подписал нескольких легионеров: Мирлинда Даку, Игоря Вуячича, Угучукву Иву и Мацея Рыбуса. В сентябре уже по ходу сезона казанцы произвели еще ряд трансферов. Команду пополнили еще пять футболистов: Лазар Ранджелович, Урош Дрезгич, Никола Чумич, Урош Дрезгич, а также Валентин Вада. Имена большинства из них в России услышали впервые.

Фото: rubin-kazan.ru

По ходу текущего чемпионата все эти игроки стали незаменимой и стабильной основой, заложившей костяк команды. Отдельно, пожалуй, стоит выделить нападающего Мирлинда Даку, который по итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды, а в лиге он на 7-м месте. После него в бомбардирской гонке идет Валентин Вада. Он также выделяется на фоне полузащитников лиги и входит в десятку лучших.

Однако до сих пор пока нет никакой информации о дальнейшей работе Рахимова в «Рубине». Со слов президента клуба Александра Айбатова, руководство полностью устроила работа нового наставника в сезоне, но есть нюансы, о которых доподлинно пока неизвестно.

Мартыновича и Иванова не будет?

В текущее межсезонье без потерь тоже никуда. Один из лидеров казанского «Рубина» 36-летний защитник Александр Мартынович по всей вероятности закончит профессиональную карьеру. В середине сезона он упоминал об этом, но окончательное решение обещал объявить в конце сезона.

В текущем сезоне на счету Мартыновича 20 игр, 3 гола и 3 результативных передачи. Согласно статистике он 7-й в лиге среди защитников. В системе татарстанского клуба он играет с 2022 года.

Фото: rubin-kazan.ru

Также в декабре прошлого года об уходе помышлял еще один ветеран 37-летний полузащитник Олег Иванов. За время карьеры в клубах РПЛ он выступал за московский «Спартак», подмосковные «Химик», краснодарскую «Кубань», пермские «Крылья Советов», «Ростов». Но наибольшее количество времени в своей клубной карьере он провел в грозненском «Ахмате».

Также Иванов выступал за сборную России и является бронзовым призером Евро-2008. В «Рубине» он, как и Мартынович, с 2002 года. В сезоне 2023/24 он провел всего 10 матчей.

Что задумал наставник «Сочи» Роберт Морено?!

За тур до окончания чемпионата стало известно, что ФК «Сочи» покинет РПЛ и упадет в Первую лигу. По итогам сезона южане оказались на 16-м месте из 16-ти. В Казани в рамках заключительного тура сочинцы собрали волю в кулак и не позволили совершить над собой «экзекуцию». Матч завершился вничью со счетом 1:1. В составе хозяев первым голом отметился Мирлинд Даку. У гостей счет удалось сравнять нападающему Саулю Гаурирапа.

В середине сезона в стане «южан» также не обошлось без изменений в тренерском штабе. На место Александра Точилина пришел испанский специалист Роберт Морено, никогда ранее не работавший в России. На счету Морено опыт работы в крупнейших клубах Франции, Италии и Испании, а также национальной команде Испании как в качестве ассистента, так и главного тренера.

Стоит отметить интересный факт, Морено никогда не был профессиональным футболистом. Он с самого начала увлекся тренерской работой. Преподавал с юношеских лет в детских футбольных командах. Карьеру начал с профессии видеоаналитика. С 2010 года работал аналитиком в резервном клубе «Барселоны», где познакомился с Луисом Энрике. Позднее стал его ассистентом и вместе с ним трудился в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

Фото: pfcsochi.ru

В 2019-м году он успел побыть в роли наставника национальной сборной Испании. Под его руководством команда провела 9 матчей, из них в семи одержала победы и дважды сыграла вничью, а также квалифицировалась на Евро-2020. Кроме того, в качестве главного тренера он работал в клубах элитных дивизионов в «Монако» (Лига 1, чемпионат Франции по футболу) и «Гранада» (Ла Лига - высший дивизион в системе футбольных лиг Испании).

Накануне 46-летний испанский специалист объявил о продолжении работы в сочинском клубе даже после вылета команды в Первую лигу. Информация на первый взгляд кажется удивительной. Наставник сознательно идет на понижения уровня в карьере. Кроме того, Морено вероятно не учитывает ряд факторов, с которыми ему предстоит столкнуться. Это и более длительная география перелетов и условия некоторых клубов Первой лиги, значительно отличающиеся от уровня элитного дивизиона. Но возможно в этой истории не все так просто.

Секу Траоре агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана недавно заявил, что у Морено несколько иные планы в России. «Морено считает, что он хороший тренер. Это не так. Он был ассистентом у Луиса Энрике в сборной Испании. После он ушел в «Монако», руководство клуба вложило много средств в комплектование состава, но Морено ничего не добился даже там. В «Гранаде» у него тоже ничего не получилось, и его выгнали оттуда. Если бы он был хорошим тренером, то не пошел бы работать в «Сочи», - заявил агент.

Также Траоре считает, что «Сочи» ошиблись, выбрав его кандидатуру в качестве наставника, так как Морено, по всей вероятности, ищет себе новое место работы в РПЛ. «Я бы назвал это даже неуважением к сочинскому клубу. Если ты хочешь остаться в России, так возьми и добейся результата с тем клубом, который ты сейчас возглавляешь», –добавил представитель Ангбана.

Фото: rubin-kazan.ru

Рекорд России: экоартобъект на заключительном матче «Рубина»

Тем временем, заключительный матч «Рубина» при поддержке КОСа запомнился рекордом России по созданию самого большого эко-артобъекта в виде футбольного мяча. Для его изготовления потребовалось 28 934 пластиковых крышек, которые в течение нескольких месяцев собирали казанские школьники, жители города на различных экоакциях, а также принесли болельщики непосредственно на игру.

Достижение официально зафиксировала Книга рекордов России. Крышки для его установления вместе с партнером матча федеральным проектом «Чистые игры» собирали на экологических городских акциях, в школах и гимназиях Казани, в эко-боксах на площадках «Казаньоргсинтеза». Последнюю игру сезона казанский клуб посвятил Дню химика, который по традиции выпадает на последнее воскресенье мая, и провел ее в формате экологического матча. Он отражает фокус всей отрасли и предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР) на устойчивое развитие. Матч прошел при поддержке казанского предприятия и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

В честь Дня химика первый символический удар по мячу совершил сотрудник «Казаньоргсинтеза», почетный химик Рушан Файзрахманов, посвятивший предприятию 19 лет. На поле команда «Рубин» вышла в сопровождении детей сотрудников предприятия. Для болельщиков на площадке стадиона работали интерактивные площадки, где каждый мог познакомиться с процессом переработки пластика, изготовить памятный брелок на велошредере, создать себе сувенир из переработанного пластика с помощью 3D-ручки, а также сделать открытку из переработанной бумаги. Самые эрудированные могли попытать удачу на колесе фортуны и получить возможность изготовить шоппер с индивидуальным дизайном на термопрессе.

Фото: rubin-kazan.ru

В рамках матча была организована полная сортировка отходов. Рядом с каждым пунктом раздельного сбора отходов находились волонтеры, они подсказывали болельщикам, как правильно отсортировать отходы, образующиеся в ходе игры. Отсортированные отходы после матча будут переданы на переработку.

Анастасия Романенко, эксперт по экологии, «Казаньоргсинтез»:

«Наш рекордный мяч, большой арт-объект - это очередной аргумент в пользу ресайклинга. Одно из ключевых преимуществ пластика - его можно вторично использовать, что говорит о его экологичности. "Казаньоргсинтез" производит полимеры, гранулы полиэтилена. А Казань - центр производства этого продукта. Сегодняшний матч - это пример того, что вместе мы можем достигать рекордов и новых открытий. Вместе быть экологичными просто!»

Рашид Рахимов, главный тренер, ФК «Рубин»:

«Я считаю, что все прошло очень хорошо: и антураж матча, и наш приезд на экоавтобусе. Я считаю, что экология - это очень важная часть нашей жизни. Несмотря на то, что этот матч со спортивной точки зрения ничего не решал, на него пришло достаточно много людей, наших болельщиков. У них была возможность оценить экологичность пластика, а также важность раздельного сбора отходов. Я к таким моментам я отношусь положительно»