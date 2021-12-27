Свердловская область отменяет QR-коды в общепите и спа до 15 января

В Свердловской области разрешено посещать заведения общепита, фитнес-центры, салоны и сауны без QR-кодов. Кроме того, вводится ряд других послаблений, которые будут действовать до 15 января, рассказал в своем Instagram губернатор региона Евгений Кувайшев.

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным», — говорится в посте главы области.

Помимо этого, кинотеатры смогут полностью заполнять залы при условии наличия у посетителей QR-кодов.

Ранее в области уже вводились подобные послабления. К примеру, до 20 января коды не будут требовать на входе в ТЦ.

Сейчас в Свердловской области ежесуточно регистрируется менее 600 зараженных Covid-19. Всего же с начала пандемии выявлено 196,5 тыс. случаев, число смертей превышает 9 тыс.