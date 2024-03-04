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Происшествия 4 марта 2024 13:00

Швейный цех горит в колонии в Пермском крае на площади в 1,5 тысячи квадратных метров

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В Пермском крае на площади 1500 кв. метров в колонии №37 загорелся швейный цех, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

На месте работают сотрудники МЧС. Причина пожара пока не установлена.

#пермский край
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