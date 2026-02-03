Швейный батальон «Высокая Гора» за январь изготовил почти 300 изделий для бойцов СВО

Волонтеры швейного батальона «Высокая Гора» в январе изготовили 270 единиц одежды и теплых изделий для участников специальной военной операции. Работа в мастерских велась практически ежедневно – днем и вечером.

За месяц волонтеры сшили 100 комплектов термобелья, 21 футболку, 10 толстовок, 20 комплектов костюмов, 80 шапок и 38 пар варежек. Все изделия предназначены для передачи военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.

В волонтерском объединении отмечают, что в пошиве участвуют не только мастерицы, но и жители района, которые оказывают финансовую поддержку, закупают материалы, помогают с раскроем ткани и организацией работы.

«Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и пошиве изделий: тем, кто помогал средствами, приобретал ткани, кроил и шил», – подчеркнули в батальоне.

По словам волонтеров, помощь фронту остается важной задачей для тыла. «Сейчас на передовой бойцы плечом к плечу защищают родную землю. Наш долг – не оставаться в стороне. Только совместными усилиями мы можем приблизить Победу», – отмечают участники швейного батальона.

Швейный батальон «Высокая Гора» продолжает работу и в феврале, принимая заказы и формируя новые партии гуманитарной помощи для отправки военнослужащим.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.