Швейные фабрики и заказчики из РТ могут присоединиться к бизнес-платформе Bee-Together.ru

16-17 ноября в Москве стартует бизнес-платформа по аутсорсингу легкой промышленности Bee-Together.ru. Ее организуют Русская ассоциация участников фэшн-индустрии, а также Минэкономразвития РФ и центры «Мой бизнес».

«Bee-Together.ru — это масштабный проект в сфере легкой промышленности, который предлагает предприятиям модной индустрии решения, помогающие развивать отрасль в любых условиях. Бизнес-платформа проводится РАФИ при поддержке медиахолдинга PROfashion с июня 2016 года», — говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

С 2016 года участниками платформы стали 766 фабрик и поставщиков сырья, а также 2,1 тыс. компаний-заказчиков. В этом году на площадке соберутся представители предприятий, которые заинтересованы в заказах на изготовление швейной и трикотажной продукции.

В деловую программу мероприятия войдут онлайн-трансляция для профессионалов, интервью с участниками и гостями события, практические рекомендации от экспертов и многое другое.

«Отмечаем, что бизнес-платформа проводится по типу закрытых B2B переговоров представителей швейных и текстильных фабрик (производителей одежды и тканей) и брендов (заказчиков коллекций)», - подчеркнули в ведомстве.

Для участия необходима регистрация на сайте платформы Bee-Together.ru.