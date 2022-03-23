Швейная фабрика в Челнах расширяет производство

Швейная фабрика в Набережных Челнах расширяет производство и готова предоставить новые рабочие места в условиях кризиса. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Обсуждение деталей состоялось на объекте при участии замруководителя исполкома Наталии Кропотовой, руководителя аппарата Гульнар Ахметовой, руководитель кадровой службы «Работа России» Татьяны Быдановой, первый замдиректора Ресурсного центра Ильмира Гараева.

Сейчас на фабрике работают порядка 50 сотрудников. Средняя зарплата — 38 тыс. рублей. Сегодня у предприятия есть потребность в дополнительных кадрах. Нужны швеи, как минимум 25 человек, в лучшем случае — до 50 человек. Продукция челнинской фабрики представлена на маркетплейсе Wildberries.

Руководитель фабрики Гульнара Зиганшина ознакомила присутствующих с производственными цехами. На площади в 2 тыс. квадратных метра осуществляется полный цикл производства. В одном из них отлажено и работает импортное оборудование по производству принтов.

Сейчас сотрудники шьют коллекции на весну и зиму. Ассортимент фабрики включает более 3 тыс. наименований. В линейке — от трикотажного белья до комбинезона, товары рассчитаны для детей от рождения до пяти лет.

Компания занимает лидирующую позицию на рынке детских товаров в России и ближайшем зарубежье.

«У нас большая география продаж — от Крыма до Камчатки. Заказов у нас всегда много. Мы успеваем выполнить лишь 30% от объемов. Нашему предприятию 19 лет. Нам уже приходилось переживать ни один кризис. Поэтому сегодня готовим планы выхода из таких ситуаций, на то мы и предприниматели», — рассказала Гульнара Зиганшина.

По итогам экскурсии Наталия Кропотова пообещала руководству фабрики поддержку, связанную с развитием производства. «Сегодня каждое предприятие должно быть под особым вниманием. GulSara — это как раз то предприятие, которое входит в субъекты малого и среднего бизнеса, еще и относится к легкой промышленности. Те товары, которые они производят, качественные, сотрудники здесь работают не один год, делают свою работу с любовью. Мы сегодня совместно с ресурсным центром и кадровым центром обсудим, как можно обеспечить предприятие кадрами», — отметила она.