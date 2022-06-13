Швейцарский полузащитник «Рубина» Йевтич вернулся в расположение клуба после вылета в ФНЛ

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич вернулся в расположение казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 29-летний футболист минувший сезон провел в аренде в составе греческого АЕКа и в 19 матчах отметился 5 результативными передачами.

В «Рубин» Йевтич перешел в январе 2020 года, подписав контракт на 4,5 года. В 45 матчах за клуб швейцарец забил 4 гола и отметился 3 результативными передачами.

Стоит отметить, что в это межсезонье «Рубин» уже подписал контракты сразу с шестью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым и Джоэлем Фамейе.

Ранее в связи с истечением срока контракта команду Леонида Слуцкого покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.