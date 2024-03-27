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Швейцарские банки начали закрывать счета клиентов с гражданством России
В банках Швейцарии начали закрывать счета клиентов с двойным гражданством. Меры приняты в банках UBS и Credit Suisse против тех, у кого есть гражданство России, сообщают «Ведомости».
По данным партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова, в этих кредитных организациях клиенты не получают доходы и не платят налогов в России. По данному вопросу может быть сформировано обращение в суд.
Более того, банки страны начали рассматривать любые связи своих клиентов РФ как аргумент для закрытия счета. К примеру, заметила партнер офиса ГК ITSWM Екатерина Попова, был случай, когда под санкции попал клиент банка, который перевел несколько сотен евро своему знакомому, который живет в России.
В издании отметили, что иногда у клиентов требуют подтверждение отказа от российского гражданства.
Как рассказали в беседе с «Ведомостями» юристы, таким образом банки могут сократить расходы на проверки клиентов и избежать санкционных рисков.
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