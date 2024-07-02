Швейцарская газета осталась недовольна словами Медведева о саммите по Украине

В швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья, где авторы выразили недовольство из-за критики «мирного саммита» по Украине со стороны зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В материале напомнили, что в сентябре 2009-го Медведев, занимая в тот момент должность главы государства, прилетел в Швейцарию с госвизитом. Тогда встреча прошла в дружелюбной атмосфере, но через 15 лет российский политик приравнял эту страну к «западному лагерю».

Публикацию Медведева о саммите газета назвала «полной презрения» к данному мероприятию, пишет РИА «Новости».

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, никто из участников швейцарского саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль. По его словам, это мероприятие похоже на «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, такая конференция унылая и попросту прожигает деньги налогоплательщиков.

Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине в курорте Бюргеншток. РФ на саммит не пригласили. Участники конференции призывают вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также дать свободно передвигаться по Черному и Азовскому морям и освободить всех военнопленных. Также на этой встрече решили, что для прекращения украинского конфликта его стороны должны прийти к диалогу.

В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.