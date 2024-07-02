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Швейцарская газета осталась недовольна словами Медведева о саммите по Украине
В швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья, где авторы выразили недовольство из-за критики «мирного саммита» по Украине со стороны зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В материале напомнили, что в сентябре 2009-го Медведев, занимая в тот момент должность главы государства, прилетел в Швейцарию с госвизитом. Тогда встреча прошла в дружелюбной атмосфере, но через 15 лет российский политик приравнял эту страну к «западному лагерю».
Публикацию Медведева о саммите газета назвала «полной презрения» к данному мероприятию, пишет РИА «Новости».
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, никто из участников швейцарского саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль. По его словам, это мероприятие похоже на «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, такая конференция унылая и попросту прожигает деньги налогоплательщиков.
Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине в курорте Бюргеншток. РФ на саммит не пригласили. Участники конференции призывают вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также дать свободно передвигаться по Черному и Азовскому морям и освободить всех военнопленных. Также на этой встрече решили, что для прекращения украинского конфликта его стороны должны прийти к диалогу.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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