Швейцария выступила против передачи российских частных активов Киеву

Минюст Швейцарии не поддержал инициативу по конфискации российских частных активов из швейцарских банков в пользу Украины. Такую возможность в ведомстве сочли незаконной, говорится в опубликованном на сайте Правительства страны коммюнике. Причем речь идет именно об изъятии частных активов, так как вопрос конфискации валютных резервов Центробанка РФ рассматривается отдельно.

«Рабочая группа под руководством министерства юстиции выступила с заключением о том, что конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции и существующему правопорядку», – отмечается в документе.

При этом ведомство утверждает, что Россия «нарушила международное право, <…> и поэтому обязана выплатить Украине репарации за понесенный ущерб». Также власти Швейцарии пообещали вне зависимости от дискуссий на эту тему продолжить поддержку Украины.

Напомним, ранее страны «Большой семерки» допустили возможность передачи российских активов на восстановление Украины. В декабре G7 создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции страны. Евросоюз и власти США также неоднократно заявлял о возможности использовать замороженные российские активы на нужды Украины. О том, что в Британии первая конфискация личных активов уже случилась в начале недели заявляли в российском посольстве в Лондоне.