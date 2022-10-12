Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России

Швейцария вводит санкции против России в ответ на присоединение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В заявлении Федерального совета страны подчеркивается, что теперь их санкционный список идентичен такому же перечню Евросоюза, передает РИА Новости.

«Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц», — сказано в тексте.

Под финансовые ограничения попали 30 физлиц (им также запрещены поездки) и семь юридических лиц. В заявлении правительства Швейцарии говорится, что дополнительные перечни направлены на тех, кто причастен референдумам в ДЛНР, Херсонщине и Запорожье.

«Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам», — сказано в документе.

Ранее Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН заявлял, что страна привержена своему нейтральному статусу и не станет оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.