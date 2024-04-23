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Швейцария разблокировала российские активы более чем на 300 млн долларов
В Швейцарии разблокирована часть активов, связанных с Россией. Их сумма составляет 290 млн швейцарских франков, что эквивалентно порядка 318 млн долларов, сообщили в Государственном секретариате экономики страны.
Причиной стало снятие санкций Евросоюза с ряда лиц и результаты расследования происхождения замороженных средств.
«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков, поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — отмечается в заявлении.
Помимо этого, аналогичное решение принято по активам на 150 млн франков, принадлежащих лицам, которые были исключены из санкционного списка Евросоюза.
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