Швейцария разблокировала российские активы более чем на 300 млн долларов

В Швейцарии разблокирована часть активов, связанных с Россией. Их сумма составляет 290 млн швейцарских франков, что эквивалентно порядка 318 млн долларов, сообщили в Государственном секретариате экономики страны.

Причиной стало снятие санкций Евросоюза с ряда лиц и результаты расследования происхождения замороженных средств.

«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков, поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, аналогичное решение принято по активам на 150 млн франков, принадлежащих лицам, которые были исключены из санкционного списка Евросоюза.