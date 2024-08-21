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Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединяется к 14-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничительные меры касаются в том числе российских алмазов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федерального совета страны.
Согласно опубликованному решению, 21 августа текущего года Швейцария присоединится к мерам 14-го пакета санкций, который принял Евросоюз против РФ. Изменения начнут действовать уже 27 августа 2024-го.
Отмечается, что все новые меры конкретизируют запреты по отношению к алмазам из РФ и продлевают срок действия исключений насчет вывода инвестиций из России.
Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, но Берн присоединился практически ко всем санкциям Европы против РФ с начала спецоперации России на Украине. В частности, Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 млрд долларов. Власти Швейцарии тоже сообщили, что страна заблокировала примерно 7,4 млрд швейцарских франков активов ЦБ РФ (около 8,45 млрд долларов).
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