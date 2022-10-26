Швейцария отклонила заявки на поставки военного снаряжения для Украины
Швейцария отклонила несколько заявок Киева на поставку военного снаряжения. При этом от гуманитарной помощи населению Украины она отказываться не планирует, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет о нейтралитете государства от Федерального совета.
В документе подчеркивается, что поставки оборудования военного назначения противоречат нейтралитету, которого придерживается Швейцария.
«Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — подчеркивается в отчете.
Власти страны добавляют, что продолжат поставки медикаментов, семейных палаток, матрасов и другой гуманитарной помощи. Такие заявки не вызывают проблем и будут одобряться и в дальнейшем.