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Политика
26 октября 2022  14:44

Швейцария отклонила заявки на поставки военного снаряжения для Украины

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Швейцария отклонила несколько заявок Киева на поставку военного снаряжения. При этом от гуманитарной помощи населению Украины она отказываться не планирует, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет о нейтралитете государства от Федерального совета.

В документе подчеркивается, что поставки оборудования военного назначения противоречат нейтралитету, которого придерживается Швейцария.

«Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — подчеркивается в отчете.

Власти страны добавляют, что продолжат поставки медикаментов, семейных палаток, матрасов и другой гуманитарной помощи. Такие заявки не вызывают проблем и будут одобряться и в дальнейшем.

#швейцария #Украина
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