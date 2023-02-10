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Политика
10 февраля 2023  19:32

Швейцария отказала Испании в реэкспорте зенитных орудий Украине

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Берн отклонил запрос Испании об отправке Киеву зенитных орудий швейцарского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный секретариат страны по экономике (SECO).

«Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-мм зенитных орудий швейцарского производства», – заявил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш.

В ведомстве отметили, что при экспорте военной техники из Швейцарии страны-покупатели подписывают декларацию о недопустимости реэкспорта вооружения в третьи страны. Запрос испанской стороны был отклонен в соответствии с нейтралитетом Берна. 

Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип нейтралитета страны, уже отклоняла запросы Испании, Германии и Дании о реэкспорте боеприпасов, произведенных в конфедерации, на Украину.  

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