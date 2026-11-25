Фото: скриншот трансляции Первого канала

Швейцария не планирует создавать препятствия для участия российских фигуристов в чемпионате Европы 2027 года в Лозанне. Об этом заявил операционный директор оргкомитета турнира Стефан Пиррелло.

«Федерация фигурного катания Швейцарии поддерживает участие российских фигуристов, которые соответствуют условиям, установленным ISU», — приводит слова Пиррелло Sport24.

Отвечая на вопрос о возможных визовых ограничениях со стороны швейцарских властей, Пиррелло отметил, что оргкомитету о таких мерах ничего не известно. «Нам неизвестно о каких-либо ограничениях со стороны швейцарских властей, которые могли бы помешать российским спортсменам получить визы или въехать в Швейцарию для участия в соревнованиях», — добавил он.

Напомним, что ранее ISU допустил ряд российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Чемпионат Европы пройдёт в Лозанне в январе 2027 года.