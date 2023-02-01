Швейцария намерена пересмотреть свои отношения с Россией

Швейцария в своей следующей внешнеполитической стратегии из-за конфликта на Украине пересмотрит отношения с Россией. Об этом сказано в отчете Министерства иностранных дел конфедерации о внешней политике за 2022 год.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. <…> Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», — подчеркивается в документе.

Швейцарский МИД в своем докладе неоднократно осуждает специальную военную операцию на Украине и подчеркивает, что конфедерация присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ. Отмечается, что широкомасштабные боевые действия «вызвали крах общеевропейской системы безопасности».

Кроме того, МИД Швейцарии напоминает, что политика страны основана на принципе нейтралитета и на уверенности в необходимости полностью поддерживать принципы Устава ООН.