Швейцарцы на референдуме проголосовали за введение Covid-сертификатов

Около 62% жителей Швейцарии в ходе референдума в воскресенье, 28 ноября, высказались за правомерность введения Covid-сертификатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается выдавать сертификаты всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус.

Власти вынесли вопрос о необходимости сертификатов на голосование в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в соседних со Швейцарией странах и появлением омикрон-штамма.

Результаты распределились следующим образом: 61,85% населения Швейцарии поддержали инициативу, 38,15% высказались против.