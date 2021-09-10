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Ру Тат
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10 сентября 2021  23:10

Шведской паре запретили назвать сына Владимир Путин

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Пара из шведского города Лахольм хотела назвать сына именем российского Президента — Владимир Путин. Однако местная налоговая служба попросила супругов подобрать малышу другое имя, отмечает Daily Mail.

Специалисты полагают, что в будущем такое имя может вызывать у ребенка дискомфорт.

Издание сообщает, что в налоговую службу не раз обращались молодые родители, которые планировали назвать ребенка Форд, Майкл Джексон, Металлика, Гугл. Однако такие обращения отклонялись.

#Путин Владимир #швеция #имя новорожденного
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