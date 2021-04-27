Шведский вратарь «Ак Барса» хочет остаться в КХЛ

29-летний голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн, чей контракт с клубом истекает 30 апреля, рассказал землякам, где намерен продолжить карьеру. Спортсмен хочет и дальше играть в КХЛ, как передает шведский хоккейный сайт.

«Хотелось бы остаться в КХЛ. Но возвращение в Швецию всегда остается вариантом», — приводит слова голкипера HockeyNews.se.

В минувшем сезоне Рейдеборн сыграл за казанцев 29 матчей регулярного чемпионата (16 побед при трех поражениях) с 93,1% отбитых бросков и пять матчей в Кубке Гагарина (2-2) с 93,8%.

Всего в КХЛ Рейдеборн отыграл 70 матчей, придя в «Ак Барс» в 2019 году.