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Экономика 14 марта 2024 15:21

Шведский разработчик компьютерных игр Embracer уходит из России

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Разработчик компьютерных игр Embracer из Швеции продал часть своих активов и уходит из России. Заявление опубликовано на сайте компании.

Активы дочерней компании Saber Interactive выкупила Beacon Interactive, контролируемая соучредителем «дочки» Мэтью Карчем, сумма сделки составила 247 млн долларов.

«В результате сделки Embracer прекращает всю деятельность в России, одновременно улучшая денежный поток, сокращая капитальные затраты, чистый долг и будущие обязательства», — уточнили в компании.

Соглашение оставляет за Embracer Group право получить дополнительную выплату в размере до 94 млн долларов, если активы будут перепроданы за более высокую цену при соблюдении определенных условий и сроков.

Embracer была основана в 2008 году. Сейчас ее владельцами являются 12 компаний, в том числе разработчики игр Lara Croft GO, Tomb Raider, Dead Island, Deus Ex, Warhammer 40000.

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