Шведские политики ведут себя недальновидно и некомпетентно по сравнению с Президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Такое мнение в эфире подкаста SwebbTV высказал профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг.

«Наши политики все чаще выглядят детьми, дураками или просто лжецами. Они не знают, почему Россия ввела свои войска на Украину. Они не видят каких-либо рисков вступления в НАТО и принимают важные решения относительно будущего Швеции так, как будто сидят в пузыре, полностью отделенном от реальности», – заявил Арнстберг.

Он подчеркнул, что «элита», которая не изучает историю для того, чтобы выяснить причины происходящего, и которая не думает в долгосрочной перспективе, некомпетентна.

Арнстберг добавил, что даже если бы Швеция «отправила все свое оружие, включая мой старый пневматический пистолет», Украина все равно не выиграет в этом конфликте.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.