Шведский институт назвал около 30 профессий, которые заменит искусственный интеллект

Несколько десятков профессий в скором времени сможет заменить искусственный интеллект. К такому выводу пришли специалисты Института оценки рынка труда и политики образования Швеции, сообщает РИА новости со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

Аналитики уверены, что за счет быстрого развития технологий искусственный интеллект окажется способен заменить не только неквалифицированный и ручной человеческий труд, но и работу представителей важнейших сфер. Например, врачей — рентгенологов и гинекологов, а также медсестер, рассказал ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон.

«Искусственный интеллект способен выполнять эту работу мгновенно, что поможет сократить количество рабочих мест с трудоемкими задачами в отрасли, где у нас сейчас есть дефицит персонала», — заметил врач.

Кроме того, искусственный интеллект сможет заменить человека в некоторых профессиях, не требующих очень высокого уровня квалификации. Речь идет о фотомоделях, бухгалтерах, операторах станков в полиграфии, деревообработке, химии и металлургии, кассирах и продавцах, младшем персонале в сельском хозяйстве, уборщиках, машинистах, сварщиках, строителях и других.

Таким образом, увеличение возможностей искусственного интеллекта в будущем приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности, отмечает издание.