Шведский аналитик прогнозирует рост цен на нефть после указа Путина об ответных мерах

Запрет России на продажу своей нефти странам, которые установили лимит стоимости черного золота, вызовет значительный рост цен. Такое мнение в интервью телеканалу SVT высказал аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер, передает ТАСС.

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли», — заявил эксперт.

Он назвал ответный ход Москвы вполне ожидаемым — при этом для всех сторон, включая тех, кто ввел потолок цен.

Копфер объяснил прежние большие объемы закупок российской нефти экономической целесообразностью: сейчас, когда брать сырье придется где-то еще, придется платить больше.

Но больше всего озабочен эксперт намерением России сократить добычу нефти. Сочетание снижения добываемых объемов с постепенным возвращением экономики Китая в прежнее состояние может существенно поднять мировые цены на нефть.

«В этом отношении Россия является чрезвычайно важным актором на глобальном нефтяном рынке, — уточнил аналитик. — И сокращение производства может оказать значительный эффект на нефтяные цены».

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть и нефтепродукты, который вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года.