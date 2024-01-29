Шведские артисты призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»

В Швеции более тысячи артистов призвали Европейский вещательный союз отстранить Израиль от участия в «Евровидении» из-за вооруженного конфликта в секторе Газа. В этом году музыкальный конкурс пройдет в шведском Мальмё.

«Мы считаем, что, допуская участие Израиля, EBU демонстрирует заслуживающую внимания двойную мораль, подрывающую доверие к организации», – заявили 1005 артистов в обращении, которое опубликовала газета Aftonbladet.

Также авторы обращения ожидают, что шведский SVT, который станет основным телеканалом для вещания конкурса, будет «последовательным в своем подходе» и «прекратит двойную мораль». Представители телеканала в ответ на запрос лишь указали, что список участников утверждает Европейский вещательный союз, передает РИА Новости.

«Мы ощущаем смирение перед задачей и работаем над тем, чтобы проект можно было осуществить наилучшим образом», – сказано в сообщении SVT.