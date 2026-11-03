Шведская хоккейная лига рекомендовала хоккеистам молчать о России

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Шведская хоккейная лига (SHL) оказалась в центре скандала после внутреннего письма, в котором клубам и хоккеистам рекомендовали избегать публичных комментариев по «российскому вопросу». Об этом сообщает Sportbladet.

После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к чемпионатам Международной федерации хоккея (ИИХФ) Федерация хоккея Швеции заявила, что не планирует бойкотировать турниры.

Вслед за этим руководство SHL разослало письмо под заголовком «Россия на ЧМ по хоккею», в котором подробно описало, как игрокам общаться со СМИ.

В документе содержится призыв «максимально избегать ответов на вопросы прессы» и использовать готовые шаблоны для ухода от прямых высказываний.

Так, на вопрос о готовности играть со сборной России рекомендовано отвечать: «Мне нечего добавить, обращайтесь в Шведскую федерацию хоккея и SHL, которые ведут этот вопрос».

На вопрос о возможном бойкоте заготовлен ответ: «В данном вопросе я ссылаюсь на SHL и федерацию».

На уточняющие вопросы предложено отвечать коротко: «У меня нет дополнительных комментариев».

Отмечается, что такие рекомендации вызвали возмущение в хоккейном сообществе Швеции.

Ряд клубов рассматривает возможность открыто выступить против них, отстаивая право игроков на свободу слова.

Спортивный директор SHL Юхан Хемлин попытался сгладить ситуацию, заявив, что лига регулярно направляет клубам информационные материалы и напоминания о ранее принятых позициях.

При этом, по его словам, команды и их представители вправе отвечать и думать так, как считают нужным.