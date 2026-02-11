Шведская спортсменка, идентифицирующая себя мужчиной, может выйти в финал по могулу на ОИ

Фото: ffr-ski.ru

Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, которая позиционирует себя как мужчина*, сохраняет шансы на участие в финале Олимпийских игр 2026 года по могулу. Несмотря на провальное выступление в первой квалификации, где она замкнула турнирную таблицу, спортсменка поборется за выход в решающую стадию во втором отборочном раунде.

В первой квалификации, которая состоялась ранее, Лундхольм набрала всего 12,05 балла, став последней, 29-й участницей. Для сравнения: австралийка Шарлотт Уилсон, занявшая 28-е место, получила почти 50 баллов, а лидер квалификации Джакара Энтони (Австралия) и вовсе показала результат 81,65 балла.

Второй квалификационный раунд пройдет сегодня, 11 февраля, и именно он определит, сможет ли Лундхольм продолжить борьбу за олимпийскую медаль. Участие спортсменки, чья гендерная идентичность вызвала широкий резонанс, продолжает приковывать внимание как зрителей, так и международных наблюдателей, вновь поднимая вопросы о правилах допуска атлетов с трансгендерным переходом к женским соревнованиям.

