Шведская федерация хоккея надеется, что Россия сама откажется от участия в МЧМ

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Андерс Ларссон, возглавляющий шведскую федерацию хоккея, высказался о позиции ИИХФ по вопросу допуска сборных России. По его словам, в международной федерации надеются, что Россия по собственной инициативе пропустит чемпионат мира.

Ларссон считает, что в настоящее время любые решения возможны, и призывает искать разные пути решения проблемы, отмечая, что отсутствие россиян было бы желательным. На вопрос о том, что могло бы побудить Россию отказаться от участия, он ответил, что это следует уточнять у самой России.

Слова Ларссона приводит Iltalahti. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о наличии плана на случай отказа в визах российским хоккеистам для молодежного чемпионата мира 2027 года в Канаде.