Шведская академия обнародовала архивные документы пятидесятилетней давности, согласно которым в 1975 году Владимир Набоков был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе в одиннадцатый раз, однако награду так и не получил. Об этом сообщает «ТАСС».

Списки номинантов, которые по регламенту держатся в секрете полвека, свидетельствуют, что кандидатуру русско-американского писателя предложили шесть литературоведов из университетов США, Германии и Нидерландов.

В частности, профессор Калифорнийского университета Роберт Элтер в своем письме высоко оценил вклад Набокова, отметив, что автор двадцати романов создал одно из ярчайших собраний сочинений среди современников. Ученый выделил четыре безусловных шедевра писателя: «Дар», «Приглашение на казнь», «Лолита» и «Бледный огонь».

Элтер подчеркивал, что Набоков является не просто писателем-эмигрантом, а художником вне политических определений, отстаивающим ценности воображения. Профессор указывал на глубокое моральное течение в прозе автора, который описывал борьбу личности за право оставаться человеком в бесчеловечном мире.

Несмотря на поддержку научного сообщества, Нобелевский комитет фактически отказался рассматривать кандидатуру писателя по существу. Шведские академики сослались на свой прежний вердикт, зафиксированный в документах 1973 года, где говорилось, что предложение по кандидатуре Владимира Набокова уже было отклонено несколько раз.

История выдвижения автора на престижную награду началась в 1963 году и продолжалась практически ежегодно: его номинировали в 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 и 1974 годах.