Работа по внесению границ Татарстана в ЕРГН завершится до конца 2023 года

В этом году Татарстан завершит всю техническую работу по внесению своих границ в ЕГРН. К настоящему моменту в реестре указана информация о трех из восьми границ, рассказал первый замглавы Минземимущества РТ Артур Галиев на совещании с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Заместитель министра доложил о реализации в РТ программы «Национальная система пространственных данных», одним из важнейших блоков которой является работа с Единым государственным реестром недвижимости. Блок включает в себя 10 показателей, по четырем из которых в Татарстане удалось добиться положительной динамики. Так, внесены сведения о границах всех муниципальных образований (956), береговых линий (178), зон затопления (подтопления, 6) и округов лечебно-оздоровительных местностей и курортов (7).

Однако другие показатели требуют активного продолжения работы. К примеру, в реестр внесено лишь 62% от общего числа населенных пунктов, 81% границ лесничеств, 32% территориальных зон и информация о 62% объектов культурного наследия. Близка к завершению работа по особо охраняемым природным территориям — 96%.

«Еще один показатель — наполнение ЕГРН сведениями об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости, необходимых для определения кадастровой стоимости — участки без категории и ВРИ. На 1 января 2022 в ЕГРН содержалось 3 тыс. 903 земельных участка без категории. Сегодня по 62% из них (2 тыс. 440 из 3 тыс. 903) органами местного самоуправления внесены отсутствующие сведения. Сведения о виде разрешенного использования внесены на 36% (5 тыс. 195 из 14 тыс. 325)», — сообщает пресс-служба Президента РТ.