Татарстанцы смогут узнать о состоянии и аварийности домов в выписках из ЕГРН

С 1 февраля информация о состоянии многоквартирных домов, в том числе аварийности, сносе, реконструкции, начала поступать в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, перед приобретением недвижимости человек сможет запросить выписку и своевременно узнать о его состоянии, возможности сноса в ближайшее время.

В Управлении Росреестра по Татарстану пояснили, что органы государственной власти и местного самоуправления должны должны направить такую в ведомство до 1 июля 2022 года.

«Росреестр, в свою очередь, будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц. Это позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра недвижимости. Совместно с региональными и муниципальными органами власти будет выстроено соответствующее информационное взаимодействие», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Данный закон позволит обезопасить не только граждан, покупающих недвижимость, но и государственный бюджет на случай если гражданин при расселении из аварийного жилья получает компенсацию и снова переселяется в аварийное жилье. Это снизит риск, что государству придется дважды платить за переселение такого гражданина.