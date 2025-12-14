Швед оправдал надежды Богачева: почему УНИКС должен продлить контракт с защитником?

В конце декабря 2025 у защитника Алексея Шведа истечет действующий двухмесячный контракт с УНИКСом. Получилось ли у опытного разыгрывающего вписаться в систему Велимира Перасовича и оставит ли казанский клуб баскетболиста у себя до конца сезона - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Пэрис Ли все еще травмирован, в УНИКСе острая нехватка разыгрывающих!

Когда УНИКС официально объявил о трансфере Алексея Шведа, в качестве первостепенной причины подписания защитника президент команды Евгений Богачев назвал травму Пэриса Ли. Напомним, осенью экс-игрок «Асвела» получил неприятное повреждение, в результате которого выбыл на долгий срок.

Действующий контракт Шведа подходит к концу, а возвращением Пэриса Ли в строй не пахнет близко. В целом, трудно сказать, когда американец сумеет сыграть за УНИКС первые матчи после восстановления от травмы. По сути, Алексей Швед на данный момент – единственный чистый разыгрывающий в ростере казанского клуба. Есть, конечно, местный воспитанник Роман Илюк, однако ему Велимир Перасович доверяет игровое время лишь с аутсайдерами Единой лиги ВТБ.

Подменяет по позиции на площадке Шведа, как правило, Дмитрий Кулагин, за годы пребывания в УНИКСе научившийся неплохо справляться с обязанностями разыгрывающего. Но по природе своей Кулагин все же классический атакующий защитник.

За шесть матчей в Единой лиге ВТБ Швед оформлял в среднем 8,8 очка за игру, 6,3 результативные передачи, а также 2,5 подбора. Пропустив фактически всю летнюю предсезонку, именитый экс-баскетболист НБА лихо ворвался в основной состав УНИКСа. На площадке в стане казанцев Швед сразу показал себя лидером, не стеснялся дирижировать игрой. Добротно Алексей провел матчи и с лидерами Единой лиги ВТБ. К примеру, последняя победа над ЦСКА в чемпионате была бы невозможна без эффективных действий Шведа.

Связка Шведа с Рейнольдсом или Бингэмом дает свои плоды

Важно сказать, что Алексей Швед – не просто разыгрывающий с впечатляющими антропометрическими данными и шикарным трехочковым броском. Это еще и умнейший плеймейкер, безусловно, один из лучших распасовщиков в Единой лиге ВТБ.

И за шесть проведенных матчей в составе УНИКСа Швед наглядно показал, как умело он может награждать мячами в выгодных позициях Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма. Казанский клуб в этом сезоне обладает дуэтом сильнейших центровых в чемпионате. При наличии умного разыгрывающего, «в краске» УНИКСу нет равных.

Когда в обойме находился Пэрис Ли, их взаимодействие с Бингэмом вызывало исключительное восхищение. Швед, заменяя в заключительные месяцы 2025 года американца, так же результативно отыгрывался с рослыми легионерами.

Для маркетинга УНИКСа Швед – очень подходящее лицо

В одном из последних интервью Алексей Швед отметил, что ему нравится быть причастным к медиаиндустрии баскетбола. Разыгрывающий с удовольствием снимается в рекламах, ценит модную одежду, не стесняется поддерживать инициативы маркетинговой службы.

Понятно, что избалованного многочисленным спортом казанского зрителя трудно стабильно заманивать на каждую игру УНИКСа в «Баскет-Холл». Однако на матчи плей-офф пресс-служба «бело-зеленых» явно придумает что-то интересное, дабы подогреть интерес к четвертьфинальным или полуфинальным противостояниям.

В прошедшем сезоне зачастую все маркетинговые акции УНИКСа основывались на эпатажной кандидатуре Джалена Рейнольдса. Но и с Алексеем Шведом можно запустить, к примеру, новую рекламу мерча, зная любовь баскетболиста к моде.

Наличие в команде Шведа однозначно идет на пользу УНИКСу: как с игровой, так и околобаскетбольной стороны. Контракт с защитником надо непременно продлевать до конца сезона.