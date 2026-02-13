Швед о контракте с УНИКСом: «Рад, что остался в команде»

Фото: unics.ru

37-летний разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед объяснил, почему решил остаться в России и подписать контракт с татарстанской командой до конца сезона-2025/26.

– По началу многие удивились вашему решению подписать краткосрочное соглашение с УНИКСом. Недавно вы его продлили. Обе стороны всё устроило?

– Всё так, я захотел остаться в УНИКСе. Изначально у меня были разные предложения, в том числе не из России, я говорил с Казанью, набрал форму, они хотели посмотреть, как я играю сейчас. Им нужен был разыгрывающий, решили, что сначала контракт на два месяца — и, если дальше всё устраивает, и меня, и вас — продолжаем сотрудничество. И после этих двух месяцев очень быстро договорились, за один день. Рад, что остался в команде, — ответил Швед «Чемпионату».

4 ноября УНИКС объявил о подписании короткосрочного контракта с Алексеем Шведом, рассчитанным на пару месяцев. В конце декабря 2025 года стороны продлили соглашение до конца текущего сезона.

В Единой лиге ВТБ за казанский УНИКС Швед провел – 23:28 времени на площадке в среднем за игру, совершив 2,8 подборов в защите и 6,8 результативных передач.