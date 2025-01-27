Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля на Балтике

Прокуратура Швеции сообщила о задержании судна, подозреваемого в порче кабеля в Балтийском море. Как говорится на официальном сайте ведомства, уже началась соответствующая проверка.

В сообщении уточняется, что «судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры».

Старший прокурор Матс Юнгквист возглавляет расследование. Он отметил, что шведские власти активно сотрудничают для выяснения всех обстоятельств данного происшествия.

Ранее, в воскресенье, латвийское издание LSM сообщило со ссылкой на владельца кабеля, компанию «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», о том, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден, предположительно, вследствие внешнего воздействия.

Газета Expressen сообщает, что сухогруз Vezhen, который фигурирует в деле, приписан к Мальте.

Стоит отметить, что за последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждениями подводных кабелей. В конце декабря была отключена линия электропередачи EstLink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, а также четыре кабеля связи, три из которых проходят между этими странами, а четвертый связывает Финляндию с Германией. Полиция рассматривает версию, согласно которой танкер Eagle S под флагом Островов Кука мог повредить электрокабель EstLink 2 и другие кабели связи в Финском заливе своим якорем. Таможенная служба без предоставления конкретных доказательств заявила, что данное судно могло участвовать в транспортировке российских энергетических ресурсов.