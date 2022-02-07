Швеция снимает запрет на въезд в страну, введенный из-за Covid-19

Власти Швеции отменят запрет на въезд в страну. Жителям стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны путешествия станут доступны уже 9 февраля, туристы из остальных стран смогут отправиться сюда с 31 марта. Об этом со ссылкой на Шведское радио сообщает ТАСС.

Решение было принято сегодня Правительством Швеции. Также со среды в стране перестанут действовать все ограничения, введенные ранее из-за пандемии Covid-19.

По последним данным вакцинацию против коронавируса прошли почти 84% граждан Швеции от 12 лет, бустерной дозой привились 51,3% жителей от 18 лет.