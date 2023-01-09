Швеция решила вдвое увеличить ежегодное число призывников на военную службу

Правительство Швеции намерено увеличить ежегодное число новобранцев, призываемых на военную службу, почти вдвое. Об этом передает РИА Новости.

В марте 2017 года страна возобновила институт всеобщей воинской повинности, которая была отменена в 2010-м, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе.

Отмечается, что в 2018 и 2019 годах на военную службу предполагалось призвать по 4 тыс. молодых людей, а сейчас их ежегодное число хотят увеличить до 10 тыс. Для тех, кто не хочет проходить военную подготовку, планируется организовать специальное обучение. В случае военного конфликта им будет предложено служить в муниципальных службах экстренной помощи, пишет агентство «Блумберг».