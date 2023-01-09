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Политика
9 января 2023  20:42

Швеция решила вдвое увеличить ежегодное число призывников на военную службу

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Правительство Швеции намерено увеличить ежегодное число новобранцев, призываемых на военную службу, почти вдвое. Об этом передает РИА Новости. 

В марте 2017 года страна возобновила институт всеобщей воинской повинности, которая была отменена в 2010-м, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе. 

Отмечается, что в 2018 и 2019 годах на военную службу предполагалось призвать по 4 тыс. молодых людей, а сейчас их ежегодное число хотят увеличить до 10 тыс. Для тех, кто не хочет проходить военную подготовку, планируется организовать специальное обучение. В случае военного конфликта им будет предложено служить в муниципальных службах экстренной помощи, пишет агентство «Блумберг».

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