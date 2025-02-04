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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 17:17

Швеция поддержала продление отстранения сборной России от международных соренований

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон отреагировал на решение IIHF продлить отстранение сборных России и Беларуси от участия в Чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что поддерживает это решение вместе с хоккеистами.

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — приводит слова функционера пресс-служба федерации хоккея скандинавской страны.

Напомним, сборная России получила «бан» от международных турниров в марте 2022 года после начала событий на Украине. С тех пор россияне пропустили три чемпионата мира. А вместе с 2025 и 2026 годами таковых будет уже пять. Однако решение об участии сборной России в Олимпиаде 2026 года будет принимать Международный олимпийский комитет.

#сборная россии по хоккею
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