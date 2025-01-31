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На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 17:26

Швеция не будет бойкотировать игры с Россией если она вернется на международные турниры

Швеция не будет бойкотировать игры с Россией если она вернется на международные турниры
Фото: fhr.ru

Сборная Швеции не станет бойкотировать игры против сборной России в случае ее возвращения на международные соревнования. Об этом заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления IIHF Андерс Ларссон.

«Тенденция [возвращения россиян на международную арену] совершенно очевидна, если взглянуть на разные виды спорта. Я могу говорить только за хоккей, а позиция шведского хоккея неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали свою позицию. Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернется к соревнованиям», — цитирует Ларссона издание Dagens Nyheter.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею на Олимпиаду, которая будет обсуждаться на заседании Совета IIHF, которое продет 2-4 февраля. Сборные России отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года. Официальная позиция международной фередации хоккея – безопасность российских хоккеистов в связи с ситуацией на Украине.

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