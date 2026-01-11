Швеция намерена инвестировать около $1,6 млрд в свою ПВО

Шведское правительство объявило о планах инвестировать около 1,6 млрд долларов в развитие противовоздушной обороны страны.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны», – отмечается в сообщении на официальном сайте правительства.

В рамках программы вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать несколько подразделений будущей наземной противовоздушной обороны.

Сумма инвестиций составит приблизительно 15 млрд шведских крон, что эквивалентно 1,6 млрд долларов. При этом первый промышленный заказ запланирован на первую четверть 2026 года, уточнили в правительстве.

Ранее газета The Times сообщала, что в Швеции ведутся дискуссии о возможном возобновлении ядерной программы.