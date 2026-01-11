news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 11 января 2026 20:18

Швеция намерена инвестировать около $1,6 млрд в свою ПВО

Читайте нас в
Телеграм

Шведское правительство объявило о планах инвестировать около 1,6 млрд долларов в развитие противовоздушной обороны страны.

«Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны», – отмечается в сообщении на официальном сайте правительства.

В рамках программы вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать несколько подразделений будущей наземной противовоздушной обороны.

Сумма инвестиций составит приблизительно 15 млрд шведских крон, что эквивалентно 1,6 млрд долларов. При этом первый промышленный заказ запланирован на первую четверть 2026 года, уточнили в правительстве.

Ранее газета The Times сообщала, что в Швеции ведутся дискуссии о возможном возобновлении ядерной программы.

#швеция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

10 января 2026