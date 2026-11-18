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Швеция работает над введением ограничений на въезд российских спортсменов в страну, чтобы не допустить их участия в соревнованиях, которые проводятся на шведской территории. Об этом заявил министр по делам миграции Йохан Форсселль.

«Мы работаем по трём параллельным направлениям, чтобы ограничить возможности российских граждан посещать Швецию», — сказал Форсселль на пресс-конференции.

Министр уточнил, что новые правила прежде всего коснутся российских атлетов. Ранее въезд для российских спортсменов, в том числе имеющих нейтральный статус, ограничили Норвегия и Финляндия.

В 2027 году в шведском Фалуне планируется провести чемпионат мира по лыжным гонкам. «В Швеции, в отличие от Норвегии, Дании и Финляндии, решения принимают отдельные ведомства. Визы выдаёт не правительство. Но с учётом всего, что мы делаем в совокупности — как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне сейчас — перспективы того, что российских лыжников не будет на стартовой линии в Фалуне, весьма хорошие», — сказал Форсселль в интервью Viaplay.

Напомним, что ранее Швеция направила в Еврокомиссию протест против допуска россиян на ЧМ-2027. Также ряд стран, включая Норвегию, Латвию, Чехию и Швецию, заявили о бойкоте матчей с участием российских хоккейных сборных.