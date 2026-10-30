«Швеция должна бойкотировать ЧМ»: Викегард резко ответил на допуск России

Фото: ФХР

Генменеджер шведского «Юргордена» и хоккейный эксперт Никлас Викегард раскритиковал решение CAS допустить сборную России к турнирам под эгидой ИИХФ.

По его мнению, если россияне сыграют на чемпионате мира, Швеция должна отказаться от участия.

«Я считаю, что если россиянам позволят участвовать в чемпионате мира по хоккею, то Швеция не должна участвовать, точка. Россияне досаждали всей Европе, а не только Украине. Если их снова впустить, то вся история с их отстранением окажется напрасной. Кто-то должен осмелиться занять твердую позицию», — заявил Викегард Expressen со ссылкой на TV4.

Напомним, российские сборные допущены к международным соревнованиям с текущего сезона; ближайшим турниром станет молодежный ЧМ-2027 в Канаде.