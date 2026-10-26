Сварщики получают больше юристов: какие профессии востребованы в Татарстане

Рекордно низкая безработица при сохраняющемся кадровом дефиците – такова ситуация на рынке труда в октябре в Татарстане. В каких отраслях остро требуются специалисты сейчас, кто будет востребован в будущем и где самые высокие зарплаты, «Татар-информ» узнал в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по уровню занятости

Татарстан демонстрирует один из самых высоких уровней занятости среди регионов Приволжского федерального округа – 62%. Для сравнения: в Нижегородской области этот показатель составляет 63,1%, в Самарской – 62,2%, при этом средний уровень по ПФО – 60,7%, а по России – 61,6%.

«Уровень общей безработицы в республике находится на низком уровне – 1,7% от общей численности рабочей силы, что соответствует 35,6 тыс. человек. В ПФО этот показатель составляет 1,5%, а в целом по России – 2,2%. Также в регионе низкий уровень регистрируемой безработицы: всего 3,8 тыс. человек, или 0,18% от рабочей силы (в ПФО – 0,3%, в РФ – 0,4%)», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда Татарстана.

По данным Росстата, в среднем за июнь – август численность рабочей силы в республике в возрасте 15 лет и старше составила 2 082 тыс. человек, из которых 2 046 тыс. заняты в экономике. С начала года в службы занятости обратилось 24,4 тыс. человек, из них трудоустроено 14,5 тыс., или 59,2%.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно требуются 51,4 тыс. работников

При этом потребность в кадрах остается высокой. На сегодняшний день на рынке труда республики заявлено 102,5 тыс. вакансий, при этом размещено 284,4 тыс. резюме. Как поясняют в Минтруда, большое количество резюме не означает, что кандидаты соответствуют требованиям работодателей.

«Главным фактором, определяющим ситуацию на рынке труда, является структурный дисбаланс спроса и предложения. Часто соискателям не хватает нужной квалификации, опыта или готовности к специфическим условиям труда, например к сменному графику или работе на производстве», – отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

Второй ключевой тенденцией является развитие промышленного сектора. В связи с программами импортозамещения сохраняется высокий спрос на кадры в машиностроении и авиастроении – 26% всех вакансий приходится именно на промышленность. В перспективе ежегодная потребность экономики республики в привлечении кадров оценивается в 51,4 тыс. человек. Наибольшее замещение потребуется в обрабатывающем производстве (8,1 тыс. человек), образовании и здравоохранении (6,9 тыс.), транспортировке и хранении (5,8 тыс.), строительстве (3,8 тыс.) и торговле (3 тыс. человек).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Востребованными будут инженеры, врачи, педагоги

Среди специалистов с высшим образованием в будущем будут востребованы руководители предприятий, инженеры, врачи-специалисты, педагоги, IT-специалисты (базы данных, сети), инженеры по гражданскому строительству, бухгалтеры, управляющие финансовой деятельностью.

Среди специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием наиболее востребованными будут повара, средний медицинский персонал, работники склада, мастера в обрабатывающей промышленности, работники по уходу за детьми и больными.

Среди квалифицированных рабочих – водители, электромеханики, станочники и наладчики, механики по ремонту автотранспорта и оборудования, слесари-сантехники, сварщики, операторы промышленных установок.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительство, промышленность и межотраслевые профессии – в топе

По данным на середину октября, работодателями республики заявлена, как уже отмечалось, 102 471 вакансия. Наиболее острая потребность в кадрах наблюдается в трех сферах, на которые приходится 88,6% от общего числа вакансий:

строительство и ЖКХ – 42,4% (43,5 тыс. рабочих мест). Отрасль занимает лидирующую позицию по уровню кадрового дефицита;

промышленность – 25,8% (26,4 тыс. рабочих мест);

межотраслевые профессии и специалисты – 20,4% (20,8 тыс. рабочих мест).

Менее востребованы здравоохранение, образование, наука и культура (4,5%), продажи и бытовое обслуживание (4,0%), транспорт (1,9%), сельское хозяйство, экология, ветеринария (0,7%) и IT-сфера (0,3%).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зарплаты за год выросли на 16,9%

Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства, за январь – июль составила по Татарстану 99 311 руб. По сравнению с январем этого года (92 457 руб.) показатель вырос на 7,4%, а с аналогичным периодом прошлого года – на 16,9%.

По уровню заработной платы республика занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО. Для сравнения: в Пермском крае показатель составляет 89 822 руб., в Удмуртской Республике – 87 014 руб., в Нижегородской области – 86 895 руб.

В отраслевом разрезе лидерами по уровню среднемесячной зарплаты стали:

деятельность в области информации и связи – 161 716 руб.;

финансово-страховая деятельность – 143 901 руб.;

добыча полезных ископаемых – 134 265 руб.

Также выше 100 тыс. рублей средняя зарплата в обрабатывающих производствах, обеспечении электроэнергией, газом и паром, строительстве, научной и технической деятельности. При этом низкий уровень зарплат в сфере операций с недвижимым имуществом (60 710 руб.) и гостиничном хозяйстве и общественном питании (66 444 руб.).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рейтинг самых дорогих вакансий октября возглавляют водители-испытатели

В Минтруде РТ назвали топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов:

водитель-испытатель – в базе данных есть три вакансии со средней зарплатой 284 500 руб.;

газосварщик, электрогазосварщик – 200 вакансий со средней зарплатой 264 650 руб.;

программист программного управления – две вакансии со средней зарплатой 225 000 руб.;

менеджер в торговле – одна вакансия со средней зарплатой 206 000 руб.;

монтажник технологических трубопроводов – 100 вакансий со средней зарплатой 185 550 руб.

Спрос переориентируется в сторону промышленного сектора

Одной из заметных тенденций рынка труда становится переориентация в сторону промышленного сектора. Как следствие – заработная плата по рабочим профессиям значительно превышает оплату труда офисных сотрудников.

Так, средняя зарплата бухгалтера составляет 46 257 руб., юриста – 48 549 руб. В то же время водители автомобилей получают в среднем 69 279 руб., сварщики – 78 400 руб., токари – 79 210 руб.

«Соотношение спроса на разные категории специалистов показывает переориентацию экономики региона в сторону промышленного сектора. Например, на такие офисные позиции, как юрисконсульты/юристы и бухгалтеры, суммарно приходится 242 вакансии, тогда как на рабочие специальности, а именно на сварщиков, токарей и водителей, – 4 252 вакансии», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Среди офисных позиций есть 87 вакансий для юрисконсультов/юристов со средней зарплатой 48 549 руб., а также 155 вакансий для бухгалтеров со средней зарплатой 46 257 руб.

Среди рабочих специальностей наибольший спрос наблюдается на сварщиков – 3 206 вакансий со средней зарплатой 78 400 руб., водителей автомобиля – 848 вакансий с зарплатой 69 279 руб. и токарей – 198 вакансий с зарплатой 79 210 руб.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Предприятия делают ставку на соцпакет, обучение и автоматизацию

Еще одной важной тенденцией в Минтруде Татарстана считают структурные изменения рынка труда, связанные с внедрением цифровых технологий. Это приводит к трансформации занятости и появлению новых форм – дистанционной работы, платформенной занятости, автоматизации рутинных задач.

В ответ на эти вызовы в Татарстане реализуется комплексный подход к решению кадровых вопросов. Важную роль играют сами предприятия, создающие конкурентные условия: расширенный соцпакет, льготную ипотеку, аренду жилья, корпоративное обучение и программы профессионального роста. Особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Кроме того, предприятия активно внедряют автоматизацию и роботизацию, что снижает зависимость от ручного труда в отраслях с кадровым дефицитом.

«Современные инструменты поиска и анализа рынка труда позволяют оперативно сопоставлять профили соискателей с реальными потребностями работодателей. Индивидуальный подход к каждому обратившемуся, меры государственной поддержки по принципу «одного окна», улучшенное взаимодействие с бизнесом – все это напрямую влияет на рост трудоустройства безработных граждан», – подчеркнули в Минтруда РТ.

Таким образом, потребность в специалистах для промышленности, торговли, здравоохранения, образования и строительства сохранится в долгосрочной перспективе, а рынок труда республики продолжит адаптироваться к новым экономическим реалиям.