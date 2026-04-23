Сварщики и слесари в России выходят на доходы до 500 тысяч рублей

За последний год зарплаты представителей рабочих профессий – слесарей, сварщиков, токарей, сантехников и электриков – выросли примерно на 40%. Об этом «Абзацу» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, такие специалисты сегодня могут зарабатывать около 500 тысяч рублей.

Она также отметила, что войти в профессию достаточно просто: для этого не обязательно поступать в колледж, часто достаточно пройти двухмесячные курсы.

В качестве примера Лоикова рассказала о своем клиенте с высшим образованием и знанием иностранных языков, который долго не мог найти работу по специальности. Она предложила ему освоить профессию сварщика и получить соответствующий диплом, пообещав, что спрос на таких специалистов будет высоким.

Как утверждает специалист, через два месяца этот человек сообщил, что получил около 15 предложений о работе и выбирает между ними, а работодатели предлагали ему стартовую зарплату на уровне 180–190 тысяч рублей даже без опыта.