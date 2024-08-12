Сварщик НКНХ о возможностях: «Для молодежи открылись новые горизонты»

«Я бы в сварщики пошел, пусть меня научат»

После выпуска из девятого класса перед Дмитрием встал вопрос о том, с какой профессией связать свою дальнейшую судьбу. Изучив специальности в учебных заведениях Нижнекамска, юноша остановил свой выбор на Колледже нефтехимии и нефтепереработки. Наиболее привлекательными ему показались профессии аппаратчика и сварщика.

Дмитрий посоветовался с родными и решил осваивать сварочные технологии. Не последнюю роль в выборе сыграла перспектива грядущих заработков. Практику студент проходил на «Нижнекамскнефтехиме», туда же и устроился после службы в армии.

«На “Нижнекамскнефтехиме” меня приставили практиковаться к сварщику 6-го разряда Александру Целоусову. Мы как-то сразу нашли общий язык. Именно он помог приобрести необходимые практические навыки, заложил базу для профессионального роста. Он всегда объяснял все очень подробно, давал отличные советы в непростых ситуациях. Я ему очень благодарен. Мы и сейчас общаемся, теперь уже на равных. Иногда он даже консультируется со мной. Мне, конечно, это очень приятно», – поделился наш собеседник.

«Приходится быть гибким»

Молодой специалист чувствует себя в профессии спокойно и уверенно. За годы работы выработался стойкий характер, который помогает выдерживать физические и психологические нагрузки.

В зоне ответственности сварочного звена Дмитрия Чурашова – заводы и производства «Нижнекамскнефтехима». Вместе с монтажниками и слесарями сварщик монтирует технологические трубопроводы и металлоконструкции, обвязывает насосы, делает наплавку насосного оборудования, готовит трубы под проектные работы.

«В работе сварщика очень важны отличное зрение, физическая подготовка и чувство юмора. Мы ведь и на высоте работаем, и в неудобных позах. Приходится изгибаться и подстраиваться, быть гибким, проникать повсюду, как песок. Бывают ситуации, что без шуток не обойтись, поэтому звено у нас очень дружное. Мы сработались, понимаем друг друга без слов», – отметил сварщик.

Ювелирные швы, которым могут позавидовать опытные сварщики

За годы работы на «Нижнекамскнефтехиме» Дмитрий набрался достаточного опыта и теперь соревнуется с другими такими же специалистами в профессиональных навыках. Первым для него стал локальный конкурс профмастерства среди сварщиков «Нижнекамскнефтехима». Затем он отправился на отраслевой чемпионат СИБУРа в Тюмень.

«Каждый конкурс дает вектор развития, задел на будущее. Я готов повышать квалификацию, готов к критике. После каждого конкурса мы с экспертом разбираем каждый сложный момент, определяем, чему стоит уделить внимание в будущем. Участие в конкурсах подстегивает развиваться. Мне, как сварщику, приятно сделать красивый шов, который оценит комиссия», – прокомментировал Дмитрий.

В этом году электросварщик успешно прошел локальный этап чемпионата по профмастерству, участвовал на конкурсе сварщиков в Елабуге и недавно вернулся с победой из Екатеринбурга. Дмитрий выступил от лица компании в компетенции «Сварочные технологии» и стал победителем в номинации Young. Эксперты подчеркивают, что ему за короткое время удалось сделать на двух участках трубопровода такой ювелирный шов, которому могут позавидовать многие даже самые опытные сварщики.

«Для работы нефтехимического гиганта важен наш вклад»

В становлении Дмитрия как профессионала немалую роль сыграла поддержка НКНХ. Молодой человек отмечает, что компания очень много вкладывает в личностное и профессиональное развитие молодых специалистов. За активное участие в жизни «Нижнекамскнефтехима» сварщик был поощрен поездкой в «Дом полимеров». В павильоне на ВДНХ он исполнял роль экскурсовода в компании молодых профессионалов из других предприятий СИБУРа.

«Для меня конкретно и для молодежи вообще с приходом СИБУРа открылись новые горизонты и в работе, и на отдыхе. Нас приглашают на квизы, в начале года сходили в боулинг всем цехом. Это сильно сплачивает. Мне нравится работать в СИБУРе, думаю о получении высшего образования, дальнейшем карьерном росте. Мне уже не раз говорили, что хотят видеть меня инженером или мастером. Я и сам не против», – рассказал собеседник информагентства.

Квалифицированные сварщики очень востребованы на нижнекамской площадке, но плотный рабочий график не напрягает Дмитрия. Он умеет находить время для отдыха. С супругой он часто гуляет и катается на велосипедах, защищает честь ремонтно-механического завода НКНХ на футбольных соревнованиях, выступает в нижнекамской любительской лиге футбола и доволен работой.

«Во время капремонта мы берем на себя обширный фронт работ: меняем трубы, обновляем обвязку насосов. Своевременный ремонт – это всегда залог хорошей работы. Завод, как машина, если не заботишься, не обслуживаешь, то долго не проедешь. Мы, как хорошие автомеханики, своевременно этот ремонт осуществляем и очень этим гордимся. Здесь новый трубопровод прошел, там насос заработал – на душе хорошо. Для работы нефтехимического гиганта важен наш вклад», – заключил Дмитрий.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»