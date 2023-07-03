Шварценеггер заявил, что фильм «Терминатор» стал реальностью

События фильма «Терминатор» режиссера Джеймса Кэмерона сегодня стали реальностью благодаря развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил актер Арнольд Шварценеггер, исполнивший в этой картине главную роль, сообщает журнал о знаменитостях People.

По мнению артиста, киборги уже обладают собственным мышлением, а робототехника активно развивается. «В этом фильме мы говорим о том, что машины обретают собственное сознание и берут верх. Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия и не что-то футуристическое», — сказал Шварценеггер на вечере в Лос-Анджелесе.

В фильме «Терминатор», вышедшем на экраны в 1984 году, рассказывается о киборге из будущего, цель которого — убить Сару Коннор, чей еще не рожденный сын может выиграть войну человечества с машинами.