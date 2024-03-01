Свалочного газа в Самосырово хватит на производство электроэнергии в течение 25 лет

Проект по активной дегазации Самосыровского полигона завершен в Казани. На рекультивацию зловонной свалки потрачено 872 млн рублей. Теперь из мусора будет вырабатываться 1,5 мегаватта электроэнергии. О проекте сегодня рассказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Мероприятие завершилась в прошлом году в рамках федерального проекта „Чистая страна“ национального проекта „Экология“. Общая стоимость мероприятия составила 872 млн рублей. Было принято решение о включении пилотной технологии по активной дегазации. Основное преимущество в том, что свалочный газ будет направлен на производство электроэнергии. Свалочного газа хватит на производство электроэнергии на протяжении 20–25 лет», — пояснил он.

Замминистра отметил, что на полигоне установлены энергоустановки, позволяющие производить 1,5 мегаватта электроэнергии.

Спикер напомнил, что раньше экологи получали массу жалоб на качество атмосферного воздуха в районе Самосырово. С 2018 года проводилась работа по изучению опыта рекультивации объектов размещения ТКО с внедрением систем активной дегазации, которая позволяет максимально исключить выброс свалочного газа в атмосферный воздух. Лучшие мировые и российские предложения и практики были представлены экспертам. Также были проведены комплексные работы стоимостью 1,8 млн рублей по газохимическим исследованиям, и разработаны рекомендации по устройству системы активной дегазации.

«Объект успешно реализован при поддержке Минприроды России. Проект станет флагманским для всей страны, технология, апробированная в Казани, будет применяться и в других проектах», — подчеркнул Тарнавский.

Главный инженер ООО «Ядран-Строй» Марат Таран объяснил, что в теле полигона находится более 1,5 млн куб. метров мусора, который вырабатывает в совокупности от 260 до 1,3 тыс. куб. метров свалочного газа.

«Свалочный газ не выходит в атмосферу, как на соседнем полигоне, через дренажные трубы. Он собирается под мембраной и поступает по трубопроводам в систему газовой очистки. Там он очищается в угольных фильтрах, проходит через сетчатые фильтры, где оседает часть тех примесей, которые негативно влияют на окружающую среду», — уточнил он.

Установлены три газопоршневые установки по 500 киловатт, их суммарная мощность составляет 1,5 мегаватта электроэнергии. «Электрическая энергия — зеленая, сопоставима с той, которая есть в электрических розетках в доме. Содержание метана в газе — 45%, на выходе это сопоставимое с природным газом топливо», — обратил внимание Марат Таран.

Мероприятия по рекультивации проводились в 2021–2023 годах. В настоящее время исполком Казани определяет эксплуатирующую организацию, а также потребителей вырабатываемой электрической энергии.