Свалку рядом с кладбищем обнаружили в Бугульминском районе РТ

Во время санитарного двухмесячника инспекторы Юго-Восточного управления выехали с проверкой в Бугульминский район и выявили нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Вблизи деревни Забугоровка специалисты обнаружили несанкционированную свалку. Отходы складированы на земельных участках рядом с кладбищем.

Площадь загрязнения составила 97 квадратных метров, общий объем мусора превысил 32 кубометра.

По итогам проверки исполнительному комитету Бугульминского района направили предостережение. В нем указали на недопустимость подобных нарушений и необходимость соблюдать экологические требования.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».